SARONNO – Si sono concluse nelle ultime ore le indagini del comando della polizia locale di Saronno che hanno portato alla denuncia di 5 persone in merito alla rissa avvenuta lo scorso 12 maggio in via Padre Reina. Un episodio particolarmente grave anche alla luce del coinvolgimento di una giovane in dolce attesa.

Tutto era iniziato nella tarda serata di domenica 12 maggio, attorno alle 23,20, quando in via Padre Reina era scoppiata una violenta lite in strada. Al centro della scena, una ragazza di 23 anni, di origine ecuadoriana, rimasta ferita al volto durante l’aggressione. Le sue condizioni avevano richiesto l’intervento di un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, mentre sul posto erano giunti gli agenti della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Saronno.

Secondo quanto ricostruito, si sarebbe trattato di una lite tra cittadini sudamericani, degenerata fino a coinvolgere più persone. La dinamica e le motivazioni non erano inizialmente chiare, ma i primi accertamenti avevano subito messo in evidenza la gravità dell’accaduto, anche per la presenza della giovane donna incinta.

Dopo oltre due mesi di indagini, il comando della polizia locale di piazza Repubblica è riuscito a ricostruire il quadro dei fatti. Fondamentale si è rivelata l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, insieme alle testimonianze raccolte e ad alcune perquisizioni eseguite presso le abitazioni degli indagati.

Sono cinque le persone deferite all’autorità giudiziaria: tre uomini e due donne, tutti ventenni, di origine sudamericana e residenti nel Saronnese. Sarà ora compito della magistratura stabilire le responsabilità individuali e chiarire il movente della rissa, che secondo le ricostruzioni potrebbe essere riconducibile a questioni sentimentali o passionali.

