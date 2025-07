Città

SARONNO – Una settimana speciale al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, dedicata al Giubileo dei nonni e della vita che nasce, in collaborazione con il Centro Aiuto alla Vita. Un’iniziativa che unisce la spiritualità al sostegno concreto della famiglia, nel segno dell’Anno Santo 2025.

Il programma prende il via mercoledì 23 luglio alle 7 con la messa all’altare di Sant’Anna, seguita giovedì 24 da un momento di preghiera per la vita che nasce, sempre alle 7. Venerdì 25 luglio, alle 7.30, appuntamento nel chiostro del Santuario per una colazione comunitaria, occasione per condividere esperienze e rafforzare i legami tra generazioni.

Momento centrale delle celebrazioni sarà sabato 26 luglio. Alle 17.15 si terrà l’inaugurazione dell’Albero della Vita, simbolo di speranza e rinascita, con l’affidamento delle mamme – anche in attesa – e dei loro bambini, accompagnato dalla recita del rosario. A seguire, alle 18, la Santa Messa del Giubileo dei Nonni.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, in piazzale Santuario 1. L’evento si inserisce tra le attività promosse nel contesto del Giubileo, che riconosce il Santuario come chiesa giubilare per l’intero Anno Santo.

