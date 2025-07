Città

SARONNO – Il caldo non ferma la voglia di curiosare tra i banchi e fare affari: oggi, domenica 20 luglio, in piazza del Mercato/via Pagani si tiene il tradizionale mercatino del collezionismo e delle cose vecchie. Un appuntamento fisso per tanti appassionati, che ogni terza domenica del mese torna a proporre oggetti introvabili, pezzi vintage, rarità e curiosità dal passato.

Nonostante le temperature elevate, sono attesi numerosi i visitatori muoversi tra le bancarelle, alla ricerca dell’occasione perfetta o semplicemente per il piacere di riscoprire oggetti del passato. Il mercatino si conferma così un momento molto amato dai saronnesi, capace di attrarre anche tanti visitatori dai comuni vicini.

L’esposizione è in programma fino alle 14,30, con una chiusura anticipata rispetto all’orario abituale se dovessero esserci problemi legati alle condizioni meteo. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Saronno con il patrocinio del comune di Saronno.

Per informazioni e prenotazioni per le prossime edizioni è possibile scrivere via WhatsApp al numero 3913950237.

