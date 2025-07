Softball

SARONNO – L’Inox Team Saronno archivia la regular season con due vittorie a Rovigo ma soprattutto festeggia il ritorno in campo di Fabrizia Marrone, assente da quasi un anno. L’atleta – più volte nel giro della nazionale – aveva infatti interrotto temporaneamente la carriera sportiva per affrontare e completare il corso che l’ha portata ad entrare nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco come effettiva.

Sabato, nella trasferta a Rovigo, è tornata a disposizione della squadra proprio in vista dei playoff. Un innesto importante per il Saronno, che nella fase finale del campionato punta in alto. Marrone ha mostrato subito la sua solidità e il suo contributo potrà rivelarsi fondamentale.

Per la cronaca, la squadra ha centrato l’obiettivo delle due vittorie nella giornata conclusiva di regular season. In gara 1 è servito l’extrainning per avere la meglio sulle venete: 3-1 il finale dopo che l’equilibrio era durato fino alla nona ripresa. In gara 2, invece, match chiuso con largo anticipo sul punteggio di 10-0. La doppietta, però, non è bastata per agganciare il secondo posto: a parità di punti con Forlì e Pianoro, Saronno è finita quarta per la classifica avulsa, pescando così la capolista Bollate in semifinale.

(foto archivio: Fabrizia Marrone, tornata nel Saronno)

