Softball

SARONNO – L’Inox Team Saronno chiude la regular season con una doppia vittoria a Rovigo ma, a causa della classifica avulsa, termina al quarto posto, appaiata a Forlì e Pianoro ma penalizzata negli scontri diretti. Questo significa che nelle semifinali playoff affronterà subito la corazzata Mkf Bollate, dominatrice della stagione.

Sabato in Veneto, Saronno ha conquistato due successi netti. In gara 1, dopo otto riprese equilibrate (0-0), le lombarde hanno sbloccato l’incontro al nono inning, approfittando di un paio di errori difensivi avversari, imponendosi 3-1. In gara 2, match a senso unico: finisce 10-0 con due punti alla seconda ripresa e otto alla sesta. Da segnalare il rientro di Fabrizia Marrone, reduce da un’assenza per motivi professionali: il suo ritorno rafforza le ambizioni del team in vista dei playoff.

Niente da fare invece per la Rheavendors Caronno a Castelfranco Veneto. Contro le Thunders Castellana sono arrivate due sconfitte di misura: 4-3 e 7-6, in partite comunque ininfluenti ai fini della classifica.

Risultati 19° turno:

Ares Macerata-Old Parma 10-3, 7-1

Rovigo-Saronno 1-3, 0-10

Thunders-Caronno 4-3, 7-6

Forlì-Collecchio 8-3, 9-2

Classifica finale (vittorie-sconfitte):

Mkf Bollate 32-4 (889), Forlì, Pianoro e Saronno 26-10 (722), Caronno 18-18 (500), Thunders e Macerata 15-21 (417), Collecchio 11-25 (306), Rovigo 8-28 (222), Old Parma 3-33 (83)

Playoff – Programma semifinali:

Sabato 26 luglio

Ore 17: gara 1 Inox Team Saronno – Mkf Bollate

A seguire: gara 2

Domenica 27 luglio

Ore 12: Pianoro – Forlì gara 1

A seguire: gara 2

Sabato 2 agosto

Ore 17: gara 3 Mkf Bollate – Saronno e Forlì – Pianoro

A seguire eventuale gara 4

Domenica 3 agosto

Ore 11: eventuale gara 5

(foto archivio: la saronnese Christina Toniolo)

20072025