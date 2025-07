iltra2

TRADATE – La Zootecnica di Tradate cambia casa: la manifestazione non si terrà più intorno al centro sportivo di via Roma, come da tradizione. La Zootecnica si sposta in centro, tra il parco di Villa Inzoli e il centro cittadino. Bancarelle e produttori esporranno tra le vie cittadine, mentre i piccoli animali e i laboratori saranno all’interno del parco. L’altro importante cambiamento riguarda la data: una sola, domenica 14 settembre, e non più su due giorni come le passate edizioni.

Quest’anno si prospetta una mostra molto diversa dalla tradizionale zootecnica: ci saranno meno animali, soprattutto di taglia grande, che, per motivazioni legate alle necessità burocratiche legate alle norme igienico sanitarie, sono diventati complicati da trasportare. A questo fattore, si aggiungono le dinamiche dello scorso anno, quando poco prima dell’inizio della trentasettesima edizione Asst Insubria ha bloccato il trasporto degli animali per contenere la diffusione di alcune malattie del bestiame.

L’iniziativa, giunta alla trentottesima edizione, prevede un ricco programma incentrato sulla presentazione e valorizzazione della attività agricole e delle tradizioni locali, con numerosi eventi quali laboratori didattici per i più piccoli, esposizione di trattori d’epoca, di macchine e attrezzature per l’agricoltura di nuova generazione e spettacoli equestri. L’iniziativa intende divulgare gli antichi saperi, i mestieri, gli usi ed i costumi legati al mondo contadino, in continuità con la forte tradizione agricola lombarda, favorire la riscoperta dei prodotti tipici e promuovere la filiera corta dei prodotti del Varesotto.

