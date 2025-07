Comasco

TURATE – Si avvia alla conclusione la festa di Santa Maria 2025, che ha animato gli spazi parrocchiali di via Santa Maria con serate di musica, spiritualità e momenti di convivialità per tutta la comunità. Domenica 20 e lunedì 21 luglio sono le giornate finali, ma il programma resta ricco e variegato.

Domenica 20 luglio si parte già al mattino, alle 9.30, con la santa messa, seguita da un aperitivo comunitario. Nel pomeriggio, alle 15, avrà inizio il torneo di burraco, mentre alle 18.30 sarà il momento del Santo Rosario. I bambini avranno a disposizione l’area bimbi custodita, attiva dalle 20 alle 22. Alle 20.30 spazio alla tradizione con la classica asta e, a seguire, alle 21.15, la serata musicale con i Soul fuel. La chiusura della giornata sarà affidata a uno spettacolo pirotecnico.

Lunedì 21 luglio, giornata conclusiva, si terrà alle 20.30 la messa per tutti i fedeli defunti, momento di raccoglimento e preghiera che chiuderà ufficialmente i festeggiamenti. Per tutta la durata della festa restano attivi cucina e bar, con caramelle e dolci sorprese per grandi e piccoli.

20072025