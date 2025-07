Varesotto

VARESE – Grande partecipazione ieri pomeriggio a Varese per il Pride, che ha colorato le strade del centro con una lunga e festosa parata all’insegna dei diritti, dell’inclusione e del rispetto. Tante le persone che hanno preso parte all’evento, tra bandiere arcobaleno, slogan, musica e momenti di riflessione. Presente anche il consigliere regionale varesino del Partito Democratico Samuele Astuti, che sui social ha voluto condividere un messaggio semplice e chiaro, ed alcune immagini: “Oggi in tantissimi in piazza per il Pride a Varese! Uguaglianza, rispetto e libertà, oggi e sempre!”

Il corteo si è snodato per le vie del centro città in un clima sereno e partecipato. In prima fila associazioni, gruppi e rappresentanti istituzionali che hanno ribadito l’importanza di un impegno continuo per i diritti delle persone LGBTQIA+, contro ogni forma di discriminazione. Un Pride che ha voluto ricordare anche come, nonostante i passi avanti, la strada verso una piena uguaglianza sia ancora da percorrere, e come la visibilità e la partecipazione siano strumenti fondamentali per costruire una società più giusta e accogliente per tutte e tutti.

20072025