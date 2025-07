Cronaca

GERENZANO – Ha perso il controllo dell’auto ed è finito sul marciapiede, abbattendo un palo con segnaletica luminosa e telecamera, che è poi crollato su una seconda vettura. È successo domenica sera lungo la Varesina, all’altezza di un passaggio pedonale.

Secondo la ricostruzione, il conducente di un auto ha sbandato ed è uscito dalla carreggiata, colpendo in pieno il sostegno del cartello lampeggiante e della telecamera installata in quel punto. L’impatto è stato violento e il palo è finito sull’auto, una Peugeot, che stava transitando.

Nonostante la dinamica, entrambi i guidatori sono rimasti illesi tanto che non è stato richiesto nessun intervento di soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Protezione civile, che hanno provveduto a rimuovere il palo danneggiato e a mettere in sicurezza l’area, sganciando anche gli impianti coinvolti.

