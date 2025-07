Calcio

SARONNO – Marco Rizzo è il nuovo allenatore del Fbc Saronno, che fa base al centro sportivo Matteotti di via Sampietro. A comunicare l’arrivo dell’esperto tecnico è stato in queste ore il club saronnese.

Questo il comunicato ufficiale della società calcistica.

Nuova guida per la nostra Juniores. Marco Rizzo è il nuovo allenatore del gruppo U19 biancoceleste. Competenza, mentalità e attenzione alla crescita: pronti a costruire il futuro, insieme.

Il Fbc del direttore generale Marco Proserpio è impegnato nella programmazione della prossima annata, con l’obiettivo di consolidare il proprio vivaio. La formazione maggiore milita in Eccellenza.

(foto: Marco Rizzo è pronto a prendere le redini della formazione juniores del Fbc Saronno. Sarà lui in panchina nella prossima stagione agonistica)

