Cronaca

UBOLDO – È rimasto incastrato sotto a un autocarro il ciclista 71enne coinvolto in un grave incidente questa mattina, lunedì 21 luglio, in via 4 novembre. L’allarme è scattato alle 9.19 per un investimento che ha richiesto l’intervento in codice rosso di numerosi mezzi di soccorso, compreso l’elisoccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo la strada in bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato travolto dal veicolo. L’impatto è stato violento e il ciclista è rimasto incastrato sotto al mezzo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo.

Sul posto sono arrivate tre ambulanze, un mezzo di soccorso avanzato e l’elicottero di Areu. Il ferito, estratto in condizioni critiche, è stato stabilizzato e successivamente trasportato all’ospedale di Varese in codice rosso.

I rilievi dell’incidente sono stati affidati alla polizia locale di Uboldo, che ha messo in sicurezza l’area e sta ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento.

