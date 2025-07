Città

SARONNO – Conferme e novità per gli istituti scolastici del Saronnese, Comasca e Tradatese.

All’Istituto comprensivo De Gasperi di Caronno Pertusella farà il suo ingresso Tiziana Carli, chiamata a guidare l’istituto a partire dal nuovo anno scolastico. A Cislago, invece, dopo il pensionamento della storica dirigente Natalia Basilico, arriverà Maria Luisa Castagna, che arriva da Cunardo. Resta invece senza un dirigente titolare, per il momento, l’Istituto comprensivo Manzoni di Uboldo e Origgio, dove si è conclusa l’esperienza triennale di Antonia Licini.

A Tradate, l’Istituto superiore Montale saluta Gioacchino Mastrosimone, in uscita verso nuovi incarichi di supplenza. Nessuna variazione invece per diverse scuole del territorio, dove sono stati confermati i presidi in carica.

Al liceo Legnani di Saronno proseguirà l’attività di Chiara Lanza, mentre all’IIS Riva resta Monica Maria Zonca. Continuità anche al liceo scientifico Gb Grassi, dove viene confermata Edelweiss Bonelli. Rimane in carica Katia Cristina Longo all’Istituto comprensivo Bassa Comasca di Rovellasca, così come Daniele Dallatomasina a Solaro.

I nuovi dirigenti scolastici faranno il loro ingresso ufficiale nelle scuole lunedì 1 settembre, giorno in cui parteciperanno al primo collegio docenti, il momento che sancisce l’inizio del nuovo anno. A seguire, sono previsti gli incontri con le famiglie degli alunni.

