Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Controlli col cane antidroga alla stazioen ferroviaria, nei parchi e nei luoghi frequentati dai giovani: nell’ultimo mese, un’efficace novità è stata introdotta a supporto degli agenti: l’unità cinofila di Nicola Carrara, specializzata nel contrasto dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti Le numerose verifiche effettuate con i cani antidroga in pubblici esercizi, parchi, luoghi di aggregazione e stazioni, hanno permesso di segnalare 15 giovani ragazzi, italiani e stranieri, per detenzione e consumo di hashish e cocaina, oltre che per possesso di bilancini per la grammatura e porto di strumenti da scasso.

Gli interventi della oolizia, tuttavia, hanno anche un intento educativo: durante i controlli, infatti, gli Agenti spiegano le conseguenze dell’uso delle sostanze stupefacenti, anche alla luce del netto aumento di morti legate al consumo di droga, come evidenziato dalle recenti analisi statistiche e dalla relazione del Parlamento.

(foto: i controlli della polizia locale e la droga rinvenuta e sequestrata)

21072025