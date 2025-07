Città

SARONNO – “È nata Carla”: così, con una mail inviata alle 6.52 di sabato mattina, un papà della provincia di Parma ha annunciato con gioia la nascita della figlia tanto attesa, che lui e sua moglie hanno voluto chiamare così in segno di riconoscenza al beato Carlo Acutis, al quale si erano affidati dopo anni di tentativi e difficoltà.

La coppia aveva scritto già a febbraio al Santuario di Saronno per condividere la propria testimonianza: “Speravamo di avere un figlio con mia moglie e solo dopo avere pregato tanto Carlo, promettendogli che se fosse accaduto avrei dato il suo nome, inaspettatamente mia moglie è rimasta incinta”. Dopo circa sette anni di speranze e diagnosi scoraggianti, con lui 49 anni e lei 42, la notizia della gravidanza è arrivata inaspettata. “Mi sono affidato a Carlo pregandolo continuamente – ha raccontato il papà – e ho promesso che avrei diffuso questa grazia ricevuta”.

La piccola Carla, nata alla vigilia della festa della vita, rappresenta per la famiglia un dono prezioso e inatteso, accolto con fede e gratitudine. Durante gli appuntamenti della settimana, la comunità del Santuario di Saronno pregherà per questa bimba e per Matilde Carola, un’altra neonata milanese, anche lei legata alla devozione al beato Carlo e nata dopo la preghiera dei genitori davanti alla reliquia custodita nella chiesa saronnese.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FESTA

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09