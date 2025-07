Sport

SARONNO – Una finale emozionante e combattuta fino all’ultimo metro quella dei 200 metri agli Europei Under 23 di Bergen, dove Filippo Cappelletti ha chiuso al sesto posto con il tempo di 20.85, al termine di una gara che lo ha visto protagonista fino alla fine. Il talento dell’Osa Saronno Libertas ha affrontato la curva con grinta, uscendo in piena lotta per il podio, sfuggito solo negli ultimissimi metri.

Una prova di grande valore per l’atleta saronnese, che ha dimostrato carattere, crescita e solidità in un contesto internazionale di altissimo livello. La soddisfazione è doppia anche per l’Italia, che ha festeggiato l’argento di Damiano Dentato, portando così due azzurri tra i primi sei d’Europa. Un risultato che proietta l’accoppiata italiana al vertice continentale nella specialità dei 200 metri.

Per Cappelletti, il bilancio di questi Europei è decisamente positivo: ha regalato emozioni forti, dando visibilità anche al lavoro portato avanti dall’Osa Saronno Libertas, società che continua a crescere giovani talenti.

