Cronaca

FAGNANO OLONA – Intervento all’alba per i vigili del fuoco, chiamati a domare un incendio scoppiato nel Comune di Fagnano Olona. Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 6 di questa mattina, lunedì 21 luglio, in via Dante Alighieri.

A prendere fuoco due capanni utilizzati come deposito per attrezzi e legna, e un pollaio. Sul posto sono giunte tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per circoscrivere e spegnere l’incendio, evitando che le fiamme si propagassero ad aree adiacenti.

Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo. Non si segnalano feriti.

(foto: i danni causati dall’incendio che si è verificato a Fagnano Olona oggi)

22072025