SENIGALLIA – Il via oggi, lunedì 21 luglio, nello scenario di Rotonda a Mare, il festival epicureo di Senigallia: per il settimo anno, la città assisterà a due giorni, lunedì 21 e martedì 22 luglio, di filosofia, divulgazione e riflessione. Il titolo, quest’anno, è “L’estinzione non è niente per noi”: i relatori affronteranno da un punto di vista filosofico il riscaldamento globale e le conseguenze che questo ha sulle nostre vite.

Organizzato da Vivere Senigallia per il Comune di Senigallia, il Festival riporta ai nostri giorni la filosofia epicurea, mostrandone tutta la sua forza anche in un contesto come quello della attualità: negli anni i relatori del festival epicureo hanno mostrato come diverse tematiche – tra cui la morte e la felicità – possono essere affrontate dal modo di pensare dell’epicureismo, un metodo che vuole guarire i mali dell’uomo. Quest’anno il focus è proprio la sopravvivenza alla drammaticità del disastro ambientale, il surriscaldamento globale e la perdita della biodiversità. Per fare questo il festival parafrasa una celebre massima di Epicuro: “L’estinzione non è niente per noi. Quando ci siamo noi lei non c’è, quando c’è lei noi non siamo”.

Due serate, dalle 18 alle 23, con nove relatori di diversa provenienza: dallo storico Guido Damini al vescovo di Senigallia, Franco Manenti, intervistato dalla scrittrice Angela Lombardo, ma anche personale delle università italiane come Arianna Fermani, vincitrice del Premio nazionale di Filosofia del 2025, docente presso l’università di Macerata e Enrico Ariemma, dell’università di Salerno, e delle università internazionali, come Wim Nijs, dell’università di Toronto, già presente lo scorso anno al Festival in quanto vincitore del premio Netoip.

(in foto: la vignetta di Fabrizio Fabbri circa la presenza di Damini al festival)

