SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 20 luglio, l’attenzione si è concentrata sulla rissa avvenuta in via Padre Reina, che ha coinvolto cinque persone e ha visto il ferimento di una ragazza incinta. Non sono mancati momenti di riflessione e spiritualità con il Giubileo dei nonni al Santuario, mentre in città è tornato il mercatino del collezionismo. Si discute intanto del futuro di palazzo Visconti.

Cinque persone sono state denunciate per la violenta rissa scoppiata in via Padre Reina, che ha causato il ferimento di una ragazza in gravidanza, ora in osservazione al pronto soccorso.

È tornato in piazza Libertà il mercatino Pro Loco del collezionismo e delle cose vecchie, con tanti visitatori attratti dai banchi ricchi di oggetti curiosi e memorabilia.

Lorenzo Azzi critica il progetto di recupero parziale di palazzo Visconti, ritenuto insufficiente e poco lungimirante, rilanciando il piano completo proposto da Gilli.

Nel Santuario di Saronno si è celebrato il Giubileo dei nonni e della vita nascente, una settimana di eventi e preghiere per riscoprire il valore della famiglia e della fede.

