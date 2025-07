Comasco

MOZZATE – Occhiali fluo, look eccentrici e sorrisi contagiosi: è l’immagine più vivace del Neon Party che venerdì 18 luglio ha trasformato il Parco Guffanti in una discoteca a cielo aperto. Una serata travolgente che ha attirato centinaia di partecipanti, tutti uniti dalla voglia di divertirsi tra musica, luci e colori.

L’evento, organizzato dal Comune di Mozzate in collaborazione con Mozzafiato Eventi, ha preso il via alle 21.30 e ha fatto ballare grandi e piccoli fino all’1 di notte. Protagonista assoluta, la musica selezionata per animare ogni angolo del parco, insieme a effetti speciali, gadget luminosi e abbigliamento fluo che hanno contribuito a creare un’atmosfera elettrizzante e fuori dall’ordinario.

“Un’iniziativa che ha coinvolto giovani e meno giovani – ha commentato il sindaco Clemente Ciccozzi– offrendo un’occasione per ritrovarsi, condividere emozioni e vivere il Parco Guffanti in modo nuovo e dinamico”. Il successo della serata ha confermato la forza di un’iniziativa capace di coniugare divertimento e socialità in sicurezza e serenità.

Un appuntamento che molti sperano possa diventare una tradizione estiva, capace di unire la comunità in uno degli spazi verdi più amati di Mozzate.

