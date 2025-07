iltra2

VENEGONO SUPERIORE – Un pomeriggio di memoria, consapevolezza e impegno collettivo contro la minaccia nucleare. Si è tenuto sabato 19 luglio al Castello dei Missionari Comboniani di Venegono Superiore l’incontro promosso da “Abbasso la guerra”, “Mondo senza guerre e senza violenza” e “Marcia mondiale per la pace e la nonviolenza” in occasione dell’ottantesimo anniversario del test Trinity, la prima esplosione nucleare della storia.

L’appuntamento ha registrato una partecipazione significativa di cittadini, attivisti e rappresentanti delle associazioni, che si sono ritrovati nel parco del castello per ribadire la volontà di proibire le armi nucleari. Un gesto simbolico e potente è stato il cammino verso il Ginkgo Biloba, l’albero sopravvissuto al bombardamento di Nagasaki e piantato otto anni fa nel parco, oggi divenuto testimone silenzioso della lotta per la pace.

Molto seguito l’intervento di Elio Pagani, attivista e referente del movimento “Abbasso la guerra”, che ha ripercorso la storia della corsa agli armamenti nucleari e le iniziative civili per contrastarla.

Pagani ha denunciato il riarmo globale e ha inoltre ricordato le azioni portate avanti sul territorio, come i presidi a Ghedi e Aviano, la denuncia penale contro la presenza di armi nucleari in Italia e l’appello inviato ai Comuni lombardi per la rimozione degli ordigni termonucleari. “Noi non ci fermiamo”, ha ribadito, anticipando il deposito di due denunce a Brescia e Pordenone.

Accanto alla denuncia, anche la proposta concreta: “L’Italia dovrebbe aderire al Trattato Tpnw per la proibizione delle armi nucleari, approvato da 122 Paesi e in vigore dal 2021”, ha spiegato, sottolineando però come la posizione della Nato ne ostacoli l’attuazione.

La giornata si è chiusa con un momento di silenzio sotto il Ginkgo Biloba, simbolo di resilienza e di speranza, e con l’impegno condiviso a continuare la mobilitazione. Per informazioni e adesioni: [email protected].

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

Commenti