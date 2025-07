Politica

SARONNO – “Leggendo le dichiarazioni di Forza Italia torna alla mente un vecchio detto: “il nuovo che avanza o il vecchio che ritenta?”

Inizia così la nota del Pd in risposta a Lorenzo Azzi capogruppo di Forza Italia in merito al futuro di Palazzo Visconti.

“Rispolverare un progetto defunto, dopo 17 anni, senza nemmeno chiedersi il perché non sia mai stato realizzato da la cifra della volontà di approfondire le questioni di una parte del centro destra Saronnese. Voglia di polemica a tutti i costi? Sembrerebbe!”.

Ma non solo il partito di maggioranza rincara: “Tra l’altro rispolverando il vetusto, ma sembra mai sorpassato, cliché della ricerca di finanziamenti in bandi o fondazioni bancarie come se questa fosse la semplice ed ovvia soluzione (come non vederla?). Quali fondi e quali finanziamenti? Dove è la proposta per la ristrutturazione di un immobile storico che oggi si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro? Perché fossilizzarsi sulla ipotesi di una nuova sede comunale in quel luogo e non provare nemmeno a sforzarsi di pensare ad altre soluzioni più confacenti? A nostro avviso si può e si deve fare di più, anche se si sta all’opposizione”.

