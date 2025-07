Città

CARONNO PERTUSELLA – Una serata per ricordare la caduta del fascismo, gli eventi di Casa Cervi e l’ottantesimo anniversario della fine della Guerra di Liberazione. È l’appuntamento organizzato dalle sezioni Anpi di Caronno Pertusella e Saronno per venerdì 25 luglio alle 20 al Parco della Resistenza in via Avogadro.

Il cuore della serata sarà la tradizionale Pastasciutta Antifascista, offerta a tutti i partecipanti, in ricordo del gesto compiuto dai fratelli Cervi il 25 luglio 1943. Il menù completo prevede anche una grigliata di carne con patatine e bevande al costo di 15 euro, mentre per i più piccoli è previsto un menù da 10 euro. È disponibile anche una variante vegana, da segnalare al momento della prenotazione.

Ad accompagnare la cena ci sarà la musica dal vivo della band Rewind, ma non mancheranno momenti culturali e simbolici. Sarà presente la casa editrice People con le sue novità editoriali e gadget a tema antifascista. Sarà inoltre possibile acquistare bottiglie dell’”Amaro Partigiano”, foulard e spille dell’Anpi. Durante l’evento sarà visitabile la mostra fotografica In posa per la Storia, dedicata alla Resistenza nel territorio saronnese.

Le prenotazioni, obbligatorie e aperte fino a martedì 23 luglio o al raggiungimento dei 300 partecipanti, possono essere effettuate contattando Viviana al numero 3291261408 oppure scrivendo a [email protected] o [email protected].

In caso di maltempo, l’iniziativa si terrà comunque grazie alla tensostruttura presente nel Parco della Resistenza. Le sezioni Anpi invitano tutta la cittadinanza a partecipare per condividere un momento di memoria, musica e impegno civile.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09