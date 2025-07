Comasco

ROVELLASCA – Un’enorme coperta fatta di diversi quadrotti fatti a mano, legati insieme dall’unica battaglia contro la violenza delle donne. L’iniziativa, lanciata su scala internazionale da Viva Vittoria, coinvolge l’associazione culturale “Il Pozzo, donne insieme”, l’associazione di Ponte Chiasso “Proteggere la giovane” e “Telefono Donna” di Como. Il prossimo otto e nove novembre, le coperte realizzate saranno esposte in piazza Cavour a Como, un puzzle contro la violenza di genere.

“Queste coperte – spiega sui social l’associazione di Rovellasca Donne Insieme – realizzate a maglia punto dopo punto da tante mani diverse, raccontano una storia di solidarietà, speranza e cambiamento. Ogni quadrato è un piccolo atto d’amore. Insieme diventano un abbraccio collettivo, che scalda e dà voce a chi troppo spesso non viene ascoltata. Grazie a chi ha donato tempo, creatività e cuore: è così che si costruisce una rete di consapevolezza e cura.”

Si tratta di quadrotti della grandezza di 50×50 centimetri che, nei giorni scorsi, sono stati esposti dalle dodici volontarie di Rovellasca sulla piazza della chiesa di Santa Marta. In questa occasione già i primi quattro quadrati sono stati cuciti insieme. A fare visita alle volontarie anche il sindaco Sergio Zauli, l’assessore Daniela Cattaneo e la presidente della Casa della Giovane, Silvia Cantaluppi.

I manufatti saranno poi messi in vendita e il ricavato sarà devoluto a Viva Vittoria, per dare supporto alle donne in difficoltà.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09