SARONNO – Un’intera mattinata dedicata alla prevenzione e alla salute del cervello: in occasione della Giornata Nazionale della Neurologia, promossa dalla Società Italiana di Neurologia e in programma martedì 22 luglio, l’ospedale di Saronno apre le porte alla cittadinanza con uno speciale appuntamento informativo e diagnostico dedicato all’ictus cerebrale.

Dalle 8.30 alle 12, negli ambulatori di Neurologia al secondo piano del padiglione verde, il personale medico sarà a disposizione del pubblico per spiegare come riconoscere i primi segnali di ictus – come debolezza improvvisa, difficoltà nel parlare o asimmetria del volto – e per effettuare uno screening gratuito del rischio vascolare.

L’iniziativa vuole sensibilizzare su una patologia che, in Italia, rappresenta una delle principali cause di disabilità e mortalità. Secondo i dati diffusi, una persona su quattro è a rischio ictus, ma una corretta informazione può fare la differenza. Tra i principali fattori di rischio ci sono ipertensione, diabete, colesterolo alto, fumo, sedentarietà e cattive abitudini alimentari: elementi su cui si può intervenire per ridurre le probabilità di insorgenza.

Durante la mattinata verranno misurati gratuitamente la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca, e i partecipanti potranno usufruire di un counseling vascolare con rilascio della carta del rischio personalizzata. Per partecipare è consigliata la prenotazione via email scrivendo a [email protected].

Anche a Gallarate, sempre lunedì 22 luglio, è in programma un evento aperto a tutti. Dalle 9 alle 12, nella Sala Radiologica dell’ospedale, l’Unità Operativa di Neurologia propone “NeuroStep: Farmati, Ascolta e Previeni il Declino Cognitivo”, un percorso guidato dai neuropsicologi alla scoperta delle funzioni superiori del cervello come memoria, linguaggio, attenzione e ragionamento.

Il percorso, della durata di circa 30 minuti, prevede tappe divulgative su cos’è la neuropsicologia, come invecchiare in modo attivo, tecniche per migliorare la memoria, screening gratuiti sulla memoria episodica e un InfoPoint sull’Alzheimer, con materiali utili per malati e caregiver.

Due iniziative complementari, con ingresso libero e gratuito, pensate per promuovere la cultura della prevenzione neurologica e offrire strumenti concreti a chi desidera prendersi cura della propria salute cerebrale.

