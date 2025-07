Lombardia

MILANO – A sole tre settimane dall’inizio dell’attività, sono stati raggiunti oltre 5500 screening emicrania gratuiti presso le 300 farmacie lombarde aderenti alla campagna di prevenzione emicrania. Fino al 30 novembre, i cittadini lombardi possono recarsi in una delle farmacie aderenti per effettuare uno screening anonimo e gratuito volto a individuare i casi sospetti di emicrania.

L’obiettivo è duplice: sensibilizzare la popolazione sulla differenza tra un comune mal di testa e una vera e propria patologia neurologica, e ridurre i tempi di diagnosi, spesso troppo lunghi, che ostacolano un trattamento tempestivo ed efficace.

L’emicrania è una condizione debilitante che colpisce milioni di persone, compromettendo la qualità della vita, la produttività e il benessere psicofisico. Eppure, è ancora oggi sottovalutata e spesso non riconosciuta. È proprio in questo contesto che la figura del farmacista assume un ruolo centrale: grazie alla sua presenza capillare sul territorio e al rapporto di fiducia costruito con i pazienti, è in grado di intercettare i segnali d’allarme e orientare i cittadini verso un percorso di cura adeguato.

Per garantire la massima efficacia dell’iniziativa, i farmacisti coinvolti hanno ricevuto una formazione specifica tramite webinar, con l’obiettivo di accrescere le loro competenze sull’emicrania e sulla gestione delle terapie. Lo screening si basa su un questionario digitale composto da 5 domande, somministrato direttamente dal farmacista tramite una piattaforma dedicata. Il tempo medio per completarlo è di circa 35 secondi, rendendolo uno strumento semplice ma efficace per un primo riconoscimento della patologia.

Per i casi sospetti, i consigli del farmacista saranno accompagnati dalla distribuzione di opuscoli informativi sulla patologia e sui 26 centri cefalea aderenti all’iniziativa in tutta la regione, con il rilascio di contatti telefonici utili alla prenotazione di una visita specialistica. Tutti i cittadini lombardi che soffrono di mal di testa frequenti, intensi o invalidanti hanno l’opportunità di recarsi gratuitamente presso una delle farmacie aderenti per effettuare lo screening. Si tratta di un’attività di prevenzione semplice, rapida e non invasiva, che a volte può rappresentare un punto di svolta nella gestione della salute di ogni cittadino.

L’iniziativa è stata promossa da Pfizer con il patrocinio di Federfarma Lombardia, della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (Sisc) e dell’associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle Cefalee (Anircef).

