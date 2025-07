Softball

RESCALDINA – Con le ultime tre partite previste per domenica 20 luglio si è conclusa la terza edizione della Coppa Bulls U16 softball a Rescaldina. Nell’ultimo incontro di ieri le padrone di casa dei Bulls Rescaldina e le dirette avversarie del Porta Mortara si sono contese il primo posto in una sorta di finale quale degno coronamento di un torneo vissuto da tutte le squadre partecipanti come una grande occasione di sport e amicizia.

Dopo una partenza fulminante con un big inning da 4 punti per i Bulls la gara ha visto il comeback progressivo del Porta Mortara che accorciava le distanze entro la fine della seconda ripresa. L’ottima prestazione della lanciatrice novarese, Naomi Pichardo ha bloccato i successivi tentativi delle Bulls di imporre il loro gioco, mentre le mazze avversarie continuavano a mettere sotto pressione la pedana e la difesa di Rescaldina. Dopo aver subito 4 punti alla 4 ^ ripresa, le Bulls avevano solo il 5° inning per provare a raggiungere le avversarie. Solo due punti entravano prima del “ballgame” finale e così sull’8-6 per Porta Mortara si concludeva il torneo con il primo posto assegnato proprio alle novaresi.

In occasione della cerimonia conclusiva il presidente del club rescaldinese, Riccardo Locati, ha voluto ringraziare di cuore a nome di tutta la società i numerosi volontari che hanno reso possibile l’evento: dalla cucina al campo, dagli addetti foto, riprese e stampa ai classificatori, dalle navette trasporto a tutti gli altri aiuti. Sono stati assegnati premi individuali: innanzitutto i tradizionali Best Pitcher a Naomi Pichardo (Porta Mortara) e Best Hitter a Nicole Casati (Bulls). Come da tradizione Bulls sono state assegnate anche delle menzioni speciali: premio fair play alla Selezione Bavarese U16 e Very special player a Jennifer Cuoco (Shardana).

Ecco la classifica finale del torneo:

1. PORTA MORTARA

2. BULLS

3. LA LOGGIA

4. BAVARIA

5. SHARDANA

(foto: le Bulls Rescaldina)

