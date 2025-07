Cronaca

SOLARO – È stato fermato e denunciato dai carabinieri un uomo sospettato di furto in un negozio di oggettistica e prodotti per la cura della persona nell’area dei centri commerciali di via Varese, al confine con Saronno. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 20 luglio.

L’uomo, un trentenne già noto alle forze dell’ordine, ha insospettito una pattuglia della stazione locale per il suo atteggiamento nervoso e frettoloso all’uscita del punto vendita. Alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi rapidamente tra le vie vicine, ma è stato inseguito e bloccato poco dopo.

Durante il controllo è stato trovato in possesso di numerosi articoli di provenienza furtiva, nascosti sotto i vestiti. La refurtiva, del valore di alcune centinaia di euro, è stata restituita alla direzione del negozio da dove arrivavano. L’uomo è stato denunciato a piede libero per furto aggravato. I carabinieri stanno ora effettuando ulteriori accertamenti per capire tutti i contorni della vicenda.

(foto archivio)

21072025