SARONNO – “La prima delibera in assoluto della nuova giunta guidata dalla sindaca Ilaria Pagani ha riguardato la possibilità, per i locali del centro, di prolungare le aperture serali dal giovedì al sabato e di organizzare più facilmente piccoli eventi dal vivo.”

Inizia così la nota di Tu@Saronno in merito alle deroghe per consentire fino ale 15 agosto eventi musicale 3 sere a settimana.

“È una decisione politica che condividiamo appieno e che rientra perfettamente nel secondo dei “Quattro impegni per Saronno” che abbiamo sostenuto durante la campagna elettorale: una città più viva e più sicura.

Perché le due cose vanno di pari passo, e se è vero che tra le prime necessità di Saronno c’è quella di una maggiore sicurezza, è altrettanto vero che una città animata negli orari serali, con i locali aperti, con le persone che vivono il centro è sicuramente un ambiente in cui tutti si sentono più a proprio agio, “protetti” dagli occhi di tutta la comunità.

Questa è la strada verso la quale Saronno deve andare, e questo primo passo fatto dalla nuova maggioranza è una linea programmatica chiara verso il futuro.

Tra una città dormiente e una viva noi sceglieremo sempre la seconda, e nel corso di questa consiliatura saremo al fianco di tutte quelle attività che vorranno mantenere vivo il centro di Saronno, cercando di capire, anche con le associazioni di categoria, quali siano le strade migliori e il supporto che l’Amministrazione può dare.

Più viva e più sicura: questa è la Saronno che vogliamo!”

