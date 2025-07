Città

SARONNO – Un aiuto concreto per i minori in difficoltà. L’associazione Sicilia a Saronno ha donato al Comune servizi per un valore complessivo di 5.500 euro, destinati ai bambini e ragazzi affidati ai servizi sociali cittadini. Il contributo è frutto della generosità del pubblico che ha partecipato al concerto dell’Epifania organizzato dall’associazione.

Il direttivo di Sicilia a Saronno ha incontrato oggi la sindaca Ilaria Pagani e l’assessore alla coesione sociale e tutela della persona Matteo Fabris, per formalizzare la donazione e condividere le finalità dell’iniziativa.

Il contributo permetterà di attivare buoni sport per l’accesso alla piscina comunale e interventi di supporto psicologico e psicoterapico per i minori, rafforzando così le azioni educative e di sostegno promosse dal Comune.

“È un gesto importante – ha dichiarato la sindaca Pagani – perché rappresenta un esempio virtuoso di come il volontariato possa affiancare le istituzioni nel garantire percorsi di crescita e benessere per tutti, soprattutto per i più fragili”.

