CARONNO PERTUSELLA – Si fanno più concrete le speranze di rivedere la Caronnese in Serie D. Aumentano infatti i posti disponibili nel massimo campionato dilettantistico nazionale, a seguito delle rinunce ufficiali di diverse società. Dopo il Vastogirardi, anche Matera, Avezzano e Castelnuovo Vomano non prenderanno parte alla Serie D 2025/26. Salgono così ad almeno tre i posti vacanti da assegnare tramite ripescaggio, mentre si attendono sviluppi sulla posizione di Imperia e Olbia, la cui documentazione è ancora al vaglio.

Secondo una graduatoria informale ipotizzata nelle scorse settimane da fonti vicine agli ambienti federali, i primi tre posti disponibili dovrebbero essere assegnati a Follonica Gavorrano, Montespaccato e Costa Orientale Sarda. Subito dopo, in posizione utile in caso di ulteriori defezioni, ci sono Caronnese e Roma City.

Per il club rossoblù si tratta di giorni di attesa carica di speranza. Le prossime ore saranno decisive per conoscere l’esito definitivo delle iscrizioni e capire se Caronno Pertusella tornerà a vivere un’altra stagione in Serie D.

22072025