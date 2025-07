iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Prosegue con successo la rassegna cinematografica estiva “Esterno notte” al Castello di Monteruzzo. Dopo l’ottimo riscontro della serata inaugurale, il prossimo appuntamento è in programma mercoledì 23 luglio con la proiezione del film “L’orchestra stonata”, pellicola del 2024 diretta da Emmanuel Courcol che racconta una storia intensa, in cui la musica diventa strumento di riscatto e condivisione.

Promossa da Filmstudio 90 in collaborazione con il Comune di Castiglione Olona, per la rassegna mercoledì 16 luglio è stato invece proiettato “Follemente” di Paolo Genovese; una serata che ha fatto registrare una grande partecipazione: ben 160 spettatori hanno assistito alla proiezione, dimostrando entusiasmo e apprezzamento per l’iniziativa.

Il suggestivo scenario del castello si conferma così una cornice ideale per vivere il cinema all’aperto nelle sere d’estate, in un’atmosfera raccolta e coinvolgente. L’ingresso è libero.

(foto: un momento della serata di settimana scorsa al Castello di Monteruzzo per la rassegna Esterno notte, con tanto pubblico presente)

