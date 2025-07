Calcio

MISINTO – Il Cgds Misinto torna nella Seconda categoria di calcio. Dopo tre anni dalla retrocessione avvenuta nel 2022, la formazione biancoverde può festeggiare ufficialmente il ritorno nella categoria superiore grazie al ripescaggio sancito in questi giorni.

La notizia era nell’aria da tempo, ma solo ora è arrivata la conferma formale: il Misinto, che milita nella Delegazione di Como, è stato inserito tra le squadre ripescate in Seconda categoria per la stagione 2025-2026. Un traguardo che ripaga la squadra guidata da mister Mario Basilico dopo una stagione positiva, culminata con il secondo posto in classifica e la successiva sconfitta nella finale playoff contro il Carugo.

Il club brianzolo, archiviata l’amarezza per la mancata promozione sul campo, può ora guardare avanti con entusiasmo verso la nuova avventura, determinato a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

