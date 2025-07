SARONNO – Sono stati posizionati, con la supervisione del responsabile dell’Area tecnica del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, architetto Mauro Botta, una dozzina di cartelli segnaletici che indicano il Cammino Montiano all’interno del Parco delle Groane.

Il Cammino è promosso dalla Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione, dall’Associazione Cammino Montiano Odv, da cinque Comuni (Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate e Saronno), dalle Province di Monza e Brianza e di Varese, e dai due Parchi regionali coinvolti. La segnaletica all’imbocco delle ciclopedonali del Parco delle Groane e in vari punti di interesse è stata completata proprio in questo 2025, anno del Giubileo e bicentenario della nascita di padre Monti.

Il percorso complessivo misura quasi 16 chilometri (15.800 metri) ed è percorribile, con passo lento, in circa quattro ore. Non si escludono in futuro ulteriori sviluppi del tracciato verso altri luoghi legati alla figura del Beato: Cantù ed Erba, dove sorsero istituti da lui fondati; Desio, dove da giovane fu incarcerato per presunte cospirazioni contro l’Austria; e Rho.