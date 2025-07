Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri nella frazione di Santa Maria Rossa, dove un uomo in evidente stato di agitazione è stato visto camminare lungo via Garibaldi indossando un passamontagna rosa e impugnando una mannaia. Pur non mostrando atteggiamenti violenti verso le persone, l’uomo sembrava voler intimidire le auto in transito.

A segnalare l’episodio è stato un commerciante della zona, che ha contattato il sindaco Davide Barletta. Quest’ultimo ha immediatamente allertato i carabinieri, intervenuti in pochi minuti. L’uomo nel frattempo si era spostato nei pressi della rotonda dell’Esselunga. Lì, nonostante i tentativi di calmarlo, è stato necessario l’utilizzo del Taser per renderlo inoffensivo. È stato poi condotto in caserma per gli accertamenti del caso.

L’intervento tempestivo ha permesso di riportare la situazione sotto controllo senza feriti.

22072025