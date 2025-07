Cronaca

SARONNO – Indagini delle forze dell’ordine in corso dopo la gazzarra avvenuta l’altra notte, attorno alle 4, nella zona dei centri commerciali accanto all’ex statale Varesina, al confine fra Saronno e Gerenzano. Attorno alle 4 la segnalazione al 112 della presenza di una mezza dozzina di persone che stavano discutendo animatamente e che poi sarebbero passare alle vie di fatto.

Sul posto sono accorso i carabinieri ed una ambulanza della Croce rossa saronnese, che hanno trovato un trentenne ammaccato: le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti. Si stanno adesso svolgendo gli accertamenti per chiarire tutti i contorni della vicenda e risalire a chi abbia partecipato alla lite che poi sarebbe degenerata.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

22072025