Saronnese

GERENZANO – “Tante buone notizie. Una no!” Con queste parole il vicesindaco di Gerenzano, Emanuele Pini, ha aperto l’aggiornamento dedicato alle opere pubbliche, a partire dai 500.000 euro stanziati con la prima variazione di bilancio approvata in consiglio comunale all’inizio di maggio. Un pacchetto di interventi che interessa diversi edifici e spazi di proprietà comunale.

Nel dettaglio, tra i lavori in programma figura la realizzazione della nuova recinzione e dell’impianto antintrusione al Palazzetto dello Sport, mentre al Centro Anziani si interverrà con la tinteggiatura e la sistemazione del piano superiore, l’apertura di una nuova finestra per la cucina, la manutenzione delle tapparelle e della caldaia. Al Parco degli Aironi si procederà con la sistemazione del ponticello, la sostituzione di un pozzo perdente e la messa in sicurezza del belvedere e della centrale termica. I locali dell’ex biblioteca saranno adeguati dal punto di vista acustico per accogliere la nuova sede del Corpo Musicale Santa Cecilia di Gerenzano.

Importanti anche gli interventi al centro sportivo e al campo da calcio di via Primo Maggio, dove sono previsti un nuovo impianto di irrigazione, il rifacimento dell’impianto termoidraulico degli spogliatoi (secondo lotto) e l’intaso per la manutenzione del campo in sintetico. È inoltre programmata la sostituzione della linea elettrica di via Inglesina, così come una serie di opere per la manutenzione stradale: “Le aree su cui si interverrà – precisa Pini – saranno selezionate tra le situazioni più critiche rilevate dall’ufficio tecnico: via Fratelli Ghirimoldi, via Risorgimento, viale Padania, via Colombo, via Manzoni – zona industriale”. A questi si aggiungono l’ammodernamento e l’ampliamento della videosorveglianza comunale, la manutenzione del verde pubblico e l’incarico professionale per la redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (Pgt).

Accanto alle buone notizie, però, si registra anche una criticità inaspettata: “È completamente venuto meno l’impianto di distribuzione del riscaldamento e raffrescamento della parte nuova del Municipio (uffici tecnico e servizi sociali). Un impianto del 2004, relativamente recente (poco più di vent’anni), che tuttavia necessita di essere rifatto completamente. Per questo intervento sono stati stanziati 100.000 euro, risorse che avremmo voluto destinare ad altre opere, ma che ora sono necessarie per garantire il corretto funzionamento degli uffici comunali”.

Pini ha poi ricordato che “è stato completato il rifacimento del secondo lotto del cimitero” e che si sta procedendo con l’affidamento del terzo e ultimo lotto, riguardante la parte centrale. “Proseguono spediti i lavori per il trasferimento della Biblioteca presso Palazzo Fagnani”, ha aggiunto, sottolineando infine che “è conclusa la nuova fognatura in via Rovello/Moneta. Alfa sta avviando la campagna di comunicazione per gli allacciamenti, che dovranno essere completati entro nove mesi”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09