Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 21 luglio, spiccano la grave situazione della Popillia japonica nei vigneti saronnesi, un incidente stradale che ha coinvolto un ciclista a Uboldo e le novità riguardanti i dirigenti scolastici nelle scuole della zona.

Alla cascina Paiosa di Saronno l’infestazione della Popillia japonica sta compromettendo gravemente la vigna: migliaia di insetti stanno divorando foglie lasciando intere piante completamente secche.

Cambiamenti e conferme tra i dirigenti scolastici del territorio: nuovi presidi sono stati assegnati a Caronno Pertusella, Cislago e Tradate, mentre Uboldo resta vacante. Confermati invece i dirigenti a Saronno e Solaro.

Un uomo di 71 anni è stato investito mentre era in bicicletta a Uboldo e incastrato sotto un veicolo: è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

A Limbiate, la polizia ha ritirato la patente a un automobilista sorpreso in evidente stato di alterazione mentre si recava a prelevare al bancomat.

Un’auto ha abbattuto un palo con segnaletica e telecamere, che ha poi sfondato il parabrezza di una Peugeot provocando danni ingenti.

