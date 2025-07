Saronnese

UBOLDO – Uboldo Civica accende i riflettori sulle conseguenze del cambiamento climatico e sul ruolo fondamentale del verde pubblico. In una nota diffusa nelle ultime ore il gruppo civico denuncia la mancanza di decine di alberi nelle vie del paese e propone una mozione per impegnare l’Amministrazione comunale a un piano di interventi concreti per il futuro.

“La situazione è sotto gli occhi di tutti. Il cambiamento climatico in corso sconvolge le nostre estati. Sta diventando normale un clima estivo ‘tropicale’ con temperature massime elevate e prolungate – si legge nella nota – Secondo IlMeteo.it, a Uboldo negli ultimi dieci giorni di giugno le temperature massime non sono mai scese sotto i 31 gradi, con sei giornate sopra i 33, tre sopra i 36 e una addirittura oltre i 37 gradi. Dati simili sono riportati anche da 3BMeteo. Tutto ciò a giugno, non a luglio”.

Si tratta, spiegano, di ondate durature di caldo tropicale che provocano “persistenti bolle di calore nei centri urbani, destinate a diventare ancora più intense negli anni a venire”, a causa della “eccessiva cementificazione che amplifica gli effetti del caldo”.

Questo scenario sta modificando profondamente le abitudini quotidiane: “Ciò sta modificando abitudini e condizioni di vita: rischi per la salute, freno alle attività, alla mobilità e alla socialità”, prosegue la nota. Le auto al sole, spiegano, raggiungono in breve tempo i 40-42 gradi, con gravi rischi per i bambini e per le persone fragili.

“Questa è purtroppo la nuova normalità. Non abbiamo il potere di farci tornare alle estati del Novecento. È tuttavia nostro dovere, come forza politica, impegnarci e proporre rimedi di adattamento” scrive Uboldo Civica.

Il gruppo chiede “un pensiero pubblico nuovo, adeguato a questa nuova normalità”, che comprenda “una pianificazione urbanistica che tenga conto degli effetti del calore in paese, materiali edilizi innovativi nell’edilizia privata e nelle pavimentazioni stradali, de-cementificazione dei parcheggi, espansione del verde urbano e riduzione, ovunque sia possibile, delle superfici cementificate e asfaltate”.

Un ruolo chiave viene attribuito alle aree verdi, definite fondamentali per proteggere dal caldo e abbassare le temperature. Su questo aspetto, però, arriva la denuncia: “Uboldo rivela un grave stato di incuria e degrado”.

In cinque aree alberate del paese – via dell’Acqua, via XX Settembre, via Sanzio, via per Origgio e piazza Mercato – “abbiamo contato la mancanza di più di 60 alberi perché, nel corso degli anni, sono seccati o abbattuti, ma mai sostituiti”. Un numero che, spiegano, è sotto gli occhi di tutti. “Basta guardare sul posto perché ognuno ne comprenda lo stato”.

La questione, per Uboldo Civica, va oltre l’aspetto decorativo: “Non si tratta di finire in inutili polemiche rivolte al passato. Si tratta di lavorare per il futuro, si tratta di comprendere tutti che il verde pubblico, in una Uboldo cementificata e dalle estati ormai tropicali, non è più solo una questione estetica e di decoro (e già così sarebbe importante!), ma anche un servizio pubblico primario, esattamente come le strade e l’illuminazione e, come queste, va messo nella lista delle opere pubbliche essenziali”.

Per questo, Uboldo Civica chiede interventi puntuali: “Si tratta quindi di ripristinare queste alberature, di farne manutenzione costante, di realizzare nuove zone d’ombra, di dare (perché no?) valore estetico e naturalistico alle rotatorie”. E concludono: “Gli esempi nei comuni vicini non mancano”.

È in questa ottica e su questi temi che il gruppo presenterà una mozione al Consiglio comunale, “in sincero spirito costruttivo”, per sollecitare l’Amministrazione a un cambiamento nella gestione del verde urbano e nella pianificazione del territorio.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09