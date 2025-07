Politica

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia che replica ad Pd Saronno sul recupero di Palazzo Visconti.

QUI L’INTERVENTO DELLA SINDACA – QUI LA NOTA DI LORENZO AZZI – QUI LA REPLICA DEL PD

“Cari amici del Pd, siamo alle solite. Criticate, e non proponete. Esistono progetti di recupero di Palazzo Visconti sostenibili economicamente alternativi al progetto Gilli? Perché non ce lo dite: perché non lo presentate alla città?

Il progetto Gilli non e’ un progetto vecchio. È l’unica idea concreta fino ad ora proposta per recuperare non solo un immobile storico prestigioso ma un’intera area. È che non avete mai avuto il coraggio (e l’umiltà) di valutarlo seriamente. Invece proseguite sulla strada dello spreco di danaro pubblico. Già lo avete fatto con la follia della ormai tristemente famosa “gabbia”. Il progetto Gilli necessita di 20 milioni di euro? E chi lo dice? Voi? E sono troppi? Per rilanciare davvero il centro di Saronno, dare finalmente una casa alle associazioni e a chi ama la cultura? Ed una sede degna al nostro Comune? Intanto buttate via un milione di euro per una gabbia che non serve a nulla.

Il problema è che le proposte davvero concrete non avete la forza ed il coraggio di portarle avanti gettando solo costoso fumo negli occhi ai saronnesi.

