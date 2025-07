Comasco

ROVELLASCA – Grande partecipazione nel fine settimana al Parco Burghé di Rovellasca, dove giostre e street food hanno animato l’area verde, offrendo divertimento e svago a cittadini di tutte le età. A comunicarlo è il sindaco Sergio Zauli, che ha parlato di un “weekend di divertimento”, sottolineando l’ottima riuscita dell’iniziativa.

L’appuntamento però non si esaurisce qui: il primo cittadino ha già annunciato che il prossimo weekend sarà nuovamente all’insegna della festa, con musica, buon cibo e tante proposte di intrattenimento. Una nuova occasione per vivere il parco e trascorrere momenti di socialità nel cuore di Rovellasca.

(foto: alcuni momenti dell’appuntamento)

22072025