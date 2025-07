Città

SARONNO – Un dormitorio che sia un punto di riferimento per chi vive un momento di difficoltà e desidera iniziare un percorso di rinascita. È questo l’obiettivo del progetto avviato a Saronno grazie a una rete di realtà guidata da Casa di Marta, con l’ambito territoriale dei servizi sociali e la comunità pastorale, che insieme daranno vita a un servizio strutturato e continuativo per tutto l’anno. Finanziato per il prossimo triennio grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e numerose raccolte fondi, il progetto è stato presentato ufficialmente questa mattina nella sede di Casa di Marta, dove attualmente sono già attivi 11 posti letto.

Francesca Volontè, delegata di Casa di Marta, ha raccontato l’evoluzione del progetto: “Siamo partiti quattro anni fa con alcune brandine per capire se ci fosse una reale necessità. Fino l’anno scorso offrivamo accoglienza solo per i mesi freddi, ma questo ci lasciava l’amaro in bocca: aiutavamo a sopravvivere, ma non a ricostruire”. Oggi, grazie a un finanziamento di 100 mila euro da Fondazione Cariplo, ai fondi raccolti da altri enti per un totale di 270 mila euro in tre anni, e al contributo annuo di 30 mila euro dell’ambito distrettuale, il servizio potrà essere garantito con continuità.

Giovanni Caimi, di Intrecci, ha illustrato i dati e la struttura del progetto: “Quest’anno abbiamo accolto 22 persone, con 12 dimissioni e 3 uscite in autonomia verso una sistemazione stabile. L’età media è di 53 anni. Ci troviamo davanti a persone fragili, che vanno accompagnate passo dopo passo anche perchè spesso non conoscono le proprie possibilità. È un progetto che ha messo radici, con un lavoro condiviso da Casa di Marta, i servizi sociali dell’ambito, il centro d’ascolto e altri enti del territorio”.

Durante la presentazione, la sindaca Ilaria Pagani si è commossa parlando del valore umano del progetto: “Siamo partiti da sacchi a pelo e materassini, poi Casa di Marta ha creduto nel progetto. È una vera svolta: ci permette di strutturare un servizio che prima riuscivamo a garantire solo in parte. Questo dormitorio è accoglienza, è possibilità di ricostruire la propria storia”.

L’assessore ai servizi sociali Matteo Fabris ha sottolineato l’importanza del cambiamento culturale: “Dobbiamo cambiare la narrazione della fragilità: non è qualcosa da nascondere che si fa finta di non vedere. Questo progetto valorizza le reti del volontariato e le storie di riscatto. Sono emozionato di essere qui oggi e orgoglioso di far parte di una Giunta che la cui sindaca si emoziona parlando della ripartenza”

Don Giuseppe Marinoni, prevosto di Saronno, ha ricordato l’importanza della raccolta fondi: “L’emergenza purtroppo ci sarà anche tra tre anni, dobbiamo continuare a crederci. Anche se riuscissimo a restituire dignità solo a una persona, avremmo raggiunto l’obiettivo”.

Francesca Volontè ha aggiunto: “L’obiettivo è restituire dignità a queste persone e, al contempo, restituirle alla città. Il dormitorio non è solo un riparo, ma un punto di partenza. Qui si cena insieme, si crea una rete vera, che accelera le relazioni e permette un cambiamento concreto”.

A settembre è previsto un ampliamento dei posti letto per far fronte all’arrivo dell’inverno. L’idea è chiara: trasformare un’emergenza in un’opportunità stabile e condivisa.

