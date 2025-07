Eventi

SARONNO – La creatività torna protagonista con l’undicesima edizione del concorso letterario intitolato a Corrado Giachino, una rassegna nazionale ormai diventata punto di riferimento per autori emergenti e appassionati di scrittura da tutta Italia.

Fino alle 12 del 5 settembre 2025 sarà possibile partecipare inviando le proprie opere, scegliendo tra tre diverse sezioni. Due le categorie a tema: la sezione A, dedicata alla poesia, e la sezione B, riservata ai racconti brevi, entrambe ispirate al filo conduttore “La mia famiglia e altri animali“. La sezione C è invece aperta a componimenti poetici a tema libero.

Le opere possono essere inoltrate via email all’indirizzo [email protected] oppure inviate per posta tradizionale. È richiesta una quota di iscrizione di 10 euro, a copertura delle spese organizzative.

Il concorso prevede premi in denaro per i lavori migliori, che saranno proclamati nel corso della cerimonia di premiazione fissata per sabato 11 ottobre 2025 nella suggestiva sala Bovindo di Villa Gianetti, a Saronno.

L’iniziativa rappresenta un’occasione non solo per mettersi alla prova, ma anche per rendere omaggio alla memoria di Corrado Giachino, attraverso la forza delle parole e delle storie. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale www.memorialcorradogiachino.it o contattare il numero 347 4878156.

(foto d’archivio)

