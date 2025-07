SARONNO – Con la chiusura della stagione regolare del campionato di serie A1 di softball, si sono stabilite anche le quattro posizioni di accesso alla final four di Coppa Italia, trofeo che la Inox Team Saronno detiene dal 2022.

Da regolamento la prima partita di ogni incontro di campionato, durante il quale era impegnata una lanciatrice Afi (di scuola itaiana) e quindi per il Saronno l’italo-americana Christina Toniolo. In base ai risultati ottenuti nella stagione regolare la Inox Team si è piazzata al 2° posto di questa graduatoria, alle spalle del Mkf Bollate ed a pari merito ma con lo scontro diretto a favore sulla Italposa Forlì, quarto posto per la Rheavendors Caronno.