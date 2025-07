ilGro

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo il volantino di Forza italia Solaro circa la realizzazione di aree di carico/scarico merci per attività commerciali.

Lo stallo per carico/scarico merci è un’area di sosta riservata ai veicoli che devono effettuare attività di carico merci in prossimità di edifici con destinazione commerciale. Nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose.

Gli stalli di sosta devono:

essere delimitati da strisce gialle;

avere l’apposito simbolo dipinto sul terreno.

I progetti per le aree di carico e scarico merci mirano a ottimizzare la gestione di queste aree, migliorando l’efficienza e riducendo i disagi per la circolazione.

Parcheggiare nei parcheggi carico scarico

Sosta temporanea: il parcheggio carico e scarico è destinato a soste di breve durata, necessarie per completare le operazioni di carico o scarico.

Parcheggio carico scarico orari: gli orari di utilizzo del parcheggio carico scarico sono sempre indicati sul cartello. Fuori da questi orari, la zona è utilizzabile per parcheggiare normalmente. Bisogna tuttavia fare attenzione: se nessun orario viene riportato sul cartello, il carico scarico parcheggio è considerato sempre attivo.

