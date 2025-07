iltra2

TRADATE – Inizieranno a breve i lavori sul campo di Rugby cittadino: un intervento mirato a portare sicurezza e qualità sul campo da gioco. La società Amatori Tradate Rugby aveva espresso questa necessità, che si è ora consolidata in un progetto siglato dall’Amministrazione Comunale e dalla società.

“Siamo felici di condividere con voi un risultato importante: a breve partiranno i lavori di manutenzione straordinaria del nostro campo da rugby, con il risanamento completo del manto erboso e tutte le opere necessarie per riportarlo a un livello di gioco alto, sicuro e verde come merita”, così scrivono sui social dalla società sportiva. “Si tratta di un intervento significativo, realizzato in collaborazione con il Comune di Tradate, che ha scelto di investire concretamente nel nostro progetto sportivo e nel futuro del rugby in città. È stato un percorso lungo, ma era uno degli obiettivi centrali della nostra stagione. Oggi siamo orgogliosi di poterlo condividere con tutta la nostra comunità”, continuano.

“Un grazie speciale all’attuale Giunta Comunale di Tradate, che ha seguito il progetto con attenzione, costanza e spirito di collaborazione, dimostrando di credere davvero nello sport come strumento di crescita per i giovani e valore per l’intero territorio”, concludono.

(foto archivio)

