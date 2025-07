Politica

SARONNO – Nei giorni scorsi trasferta in Belgio per Samuele Astuti, consigliere regionale del Varesotto ed esponente del Pd.

“A Bruxelles con una ventina di amministratori della nostra provincia: abbiamo visitato il Parlamento Europeo con il Mep Pierfrancesco Maran che ci ha raccontato la sua attività in questo primo anno di legislatura – riepiloga Astuti – Infine, un interessante incontro sugli appalti pubblici con esperti del tema. La trasferta è poi continuata con diversi incontri tematici con numerosi europarlamentari. Un’importante occasione di approfondimento e condivisione di opinioni e buone pratiche”.

(foto: Samuele Astuti a Bruxelles, durante la recente trasferta per la visita al Parlamento europeo)

22072025