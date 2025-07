Città

Nel centro di Limbiate, nella “Curt di Varisch”, abita un giovane muratore. Da due settimane è diventato papà: è nato un bel bambino di nome Guido, in famiglia si è festeggiato con una michetta di pane bianco. La mattina del 23 luglio 1910 il muratore Angelo Donzelli esce di casa prestissimo (la giornata lavorativa inizia alle 6.30). Possiamo ipotizzare che nel pomeriggio il tornado lo colga di sorpresa, in cantiere, e che probabilmente cerchi di tornare a casa, nella stanza al piano superiore, dove si trovano la sua sposa e il neonato.

Quel bambino era mio nonno.

Mi prendo un po’ di libertà e mi concedo di partire, in questo ultimo lunghissimo racconto prima della pausa estiva, da un ricordo personale, o meglio da un ricordo che mi è stato raccontato, perché lo ricordassi e lo raccontassi a mia volta.

Il 23 luglio del 1910 la Lombardia centro-settentrionale, e in modo particolare la Brianza occidentale, l’Altomilanese, il basso Varesotto e la bassa Comasca, vengono colpiti da un violentissimo tornado, probabilmente di intensità F4 secondo la scala Fujita: si contano 30 morti tra Legnano e Saronno, 17 nella fornace di Solaro, 10 a Mombello, 10 a Busto Arsizio.

“Un furioso ciclone, di forma vorticosa e di straordinaria velocità ha colpito nel pomeriggio di ieri quella ubertosa ed industre plaga della Lombardia che si stende dalle sponde dell’Adda alle sponde del Ticino, passando colla sua furia devastatrice sui campi e nelle città in cui ferve il lavoro delle industrie. E su quella plaga la rabbia del vento ha abbattuto gli alti fumaioli, ha scoperchiato i tetti, ha stroncato gli alberi, ha atterrato le messi, lasciando, purtroppo, fra tanta desolazione, anche non poche vite umane”.

Nel Saronnese la situazione è sconfortante, come riporta il personale ferroviario delle Nord, stante l’interruzione completa di tutte le linee telefoniche e telegrafiche. Il racconto della “Cronaca Prealpina” risulta concitato e necessariamente sommario: “Purtroppo sembra che gli effetti del ciclone nella zona del Saronnese siano non meno disastrosi di quelli verificatisi nella zona di Busto Arsizio. La violenza del vento ha atterrato moltissimi camini degli stabilimenti industriali ed ha scoperchiato i tetti di non poche case. Fra i camini rovesciati vi è quello della Maschinenfabrik, il grande stabilimento che sorge nelle vicinanze della stazione. […]. Vi sono molti feriti più o meno gravi. […]. Pare che anche il celebre Santuario di Saronno – che è un pregevolissimo monumento nazionale – sia stato gravemente danneggiato. Il ciclone ha rovesciato e spazzato parecchie delle statue che adornavano la facciata ed i lati del tempio. L’officina di riparazione della stazione di Saronno ha subito danni gravissimi. Il vento vi ha rovesciato pali, ferramenti, tetti. Sotto le macerie venne trovato il cadavere di un falegname, certo Fontana Giuseppe di anni 21. E’ rimasto ferito gravemente anche un calderaio. […]. Tutti i raccolti distrutti. Lo spettacolo che offre la campagna nella regione di Saronno, lungo la linea percorsa dal ciclone devastatore è veramente desolante. […]. Le spiche [sic] giacciono a terra maciullate. […]. A Gerenzano lo stabilimento della Ditta Musa e Marzorati fu danneggiatissimo. […] La stazione di Gerenzano fu in parte scoperchiata. Parecchi sono i feriti”.

Ancora più tragica, se possibile, la situazione a Solaro: “Un contadino giunto a Busto Arsizio da Solaro, piccolo paese che si trova poco discosto da Saronno, ha narrato che una fornace è crollata e che vi sono rimasti sepolti moltissimi operai. Il contadino assicurava che quando lasciò il paese erano già stati estratti quindici cadaveri. Vi sono poi molti feriti più o meno gravemente”.

Più precisa la narrazione del “Corriere della Sera”: “Verso le sedici e mezzo a Saronno il ciclone, che da qualche tempo si andava addensando, è scoppiato con violenza straordinaria. Le nubi si sono abbassate sino a toccare gli alberi più bassi, avvolgendo le vie e le campagne in una specie di nebbia fittissima. Nello stesso tempo il vento ha cominciato a soffiare con intensità spaventosa. Ed è al vento, che in taluni punti ha raggiunto la forza di un turbine, che si devono i maggiori disastri. […[. Le vaste officine del deposito delle Ferrovie Nord sono state fra le più maltrattate. […] sette tettoie sono state letteralmente scoperchiate e parte dei muri sono crollati. Gli operai si sono lanciati fuori dalla officina: purtroppo però si ebbero parecchie vittime e fra queste un morto. Un giovane operaio, Giuseppe Furlani [non Fontana], d’anni 21, da Vicenza, abitante a Saronno in via Principe Umberto [attuale Via Caduti della Liberazione], fu investito in pieno da un fascio di macerie crollanti e sepolto. […] morì pochi minuti dopo […]. I feriti non si contano: quelli che poterono scampare al pericolo di restare sepolti sotto i rottami e giunsero all’aperto si trovarono bersagliati da una grandine fittissima di tegole, mattoni, materiali d’ogni sorta”.

Alla Maschinenfabrik, o Costruzioni Meccaniche Saronnesi, come anticipato, altri disastri: “Qui la costruzione dei locali ha favorito il gioco del vento. Le fucine sono, come si usa negli opifici di questo genere, impiantate si può dire all’aperto, e gli edifici sono più che altro delle grandi tettoie. Non una è rimasta intatta: tutte furono più o meno scoperchiate; di talune il tetto venne portato via dal vento in un sol soffio gigantesco e lanciate ad infrangersi contro le costruzioni vicine. […] mancando le pareti il pericolo di seppellimento è stato minore. Tanto delle officine della Nord, come di quelle delle Costruzioni Meccaniche, come di tutti gli stabilimenti di Saronno e della plaga, sono crollati i fumaioli. […] due soli sono rimasti in piedi ed hanno sfidato vittoriosamente la violenza del vento: quello dello stabilimento Torley [situato in Via Varese dove attualmente si trovano la caserma della Guardia di Finanza e l’ufficio postale] e quello dello stabilimento Banfi [zona via Maestri del Lavoro]”.

C’è anche chi, con freddezza, gestisce l’emergenza: è il caso del direttore dello stabilimento tessile Poss (ubicato sul Viale del santuario, dove attualmente si trova la Scuola Media Aldo Moro), che fa uscire velocemente tutte le operaie prima del crollo della ciminiera.

“Non v’è casa, non v’è officina che non sia stata più o meno danneggiata, che non abbia avuto il tetto in tutto od in parte, distrutto e dove non vi siano contusi o feriti. […]. Il muro di cinta dell’Ospedale è stato completamente abbattuto: pure abbattuto fu il muro di cinta dell’ospizio di mendicità delle Orsoline. Il Macello pubblico [in via Don Luigi Monza] fu danneggiato assai seriamente […]. Il mercato boario [Piazza Unità d’Italia], nuovissimo, è stato distrutto. Esso consisteva in ampie tettoie di legno sostenute da pilastri di pietra”.

Tre le vittime a Rovellasca: si tratta di tre operai edili (come il mio bisnonno Angelo), trovano la morte in cantiere. Sono Giuseppe Carugati, di 17 anni, Adolfo Fiori, di 19 anni, “[…] ed un certo Banfi, non ancor meglio identificato”.

La cronaca, tragica, degli avvenimenti continua nei giorni seguenti: oltre agli stabilimenti già citati, si riportano i danni subiti dallo stabilimento Emilio Bossi, dalla fabbrica di biscotti Lazzaroni [in via Felice Carcano], dall’officina del gas e dallo stabilimento Masini. A Solaro muore uno dei feriti più gravi: “[…] certo Galli Giuseppe di anni 11 , detto Fiumel, si è improvvisamente aggravato ed è morto stamattina”.

A Saronno arriva l’Arcivescovo di Milano, Cardinale Andrea Ferrari: “[…] anche qui ebbe parole di conforto pei feriti e per i superstiti colpiti dalla sventura”. Il 26 luglio arrivano anche i rappresentanti del governo, tra loro il ministro Ciuffelli: “Arrivate a Saronno alle 9.30 le autorità accompagnate dal sindaco sono andate a visitare un opificio e fanno poi visita al santuario. […] troviamo già sulle impalcature gli operai al lavoro. Sono però riparazioni che decorrono da tre anni e che continueranno malgrado gli effetti del nubifragio. Per precauzione intorno al piazzale della chiesa, è tesa una corda per tenere lontani da ogni pericolo i passanti. […]. La visita delle autorità fu gradita a Saronno, la cui popolazione però è in gran parte occupata nelle officine e non era spettatrice nelle vie. Essa è tornata calma e ripara alle sventure lavorando febbrilmente. Le autorità, dopo di aver visitato altri stabilimenti colpiti e il Foro Boario in costruzione, la cui tettoia è crollata, sono tornate al Municipio per lasciare lire mille a beneficio degli undici feriti e della famiglia del morto. La Regina Madre ha telegrafato chiedendo notizie circa il disastro che colpì Saronno […]”.

Tre giorni dopo la disgrazia, la natura si accanisce ancora sul nostro territorio, come scrive il cronista del Corriere: “Mentre vi telefono, una violenta grandinata imperversa nella campagna di Rho, Legnano, Busto, Gallarate e Saronno, […]”.

