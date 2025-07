iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Secondo appuntamento oggi con la rassegna estiva di cinema all’aperto “Esterno notte”, organizzata da Filmstudio 90 e promossa dal Comune di Castiglione Olona. Dopo il successo della prima serata, il cortile interno del Castello di Monteruzzo ospiterà la proiezione del film “L’orchestra stonata” di Emmanuel Courcol, commedia francese del 2024 con Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin, Sarah Suco, Jacques Bonnaffé e Clémence Massart-Weit.

La proiezione inizierà alle 21.30. L’ingresso è a pagamento, con biglietti acquistabili direttamente sul posto a partire da circa 45 minuti prima dell’inizio, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il luogo della proiezione è accessibile ai diversamente abili, dispone di servizio bar e di un parcheggio gratuito lungo il viale d’ingresso.

In caso di pioggia l’evento si terrà comunque, spostandosi all’interno del castello.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: precedente proiezione al Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona)

23072025