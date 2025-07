iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Il Comune di Castiglione Olona, in collaborazione con l’Associazione CAOS, la Farmacia Comunale, Castelleventi e la fondazione della Sostenibilità Sociale vi invita al talk show aperto a tutti “Prevenzione… scelta di vita”, che si terrà giovedì 24 luglio alle 18 sulla terrazza belvedere del Castello di Monteruzzo (via Marconi, 1).

Si parlerà di prevenzione con medici, specialisti, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni, che porteranno la loro esperienza per affrontare insieme i temi legati alla prevenzione oncologica, alla salute, alla genetica ed al ruolo del territorio per promuovere consapevolezza ed accesso alle cure.

La serata sarà l’occasione anche per rendere note le ricadute dell’attività di sensibilizzazione e prevenzione contro il tumore al seno realizzate a Castiglione Olona in occasione dell’incontro informativo del 18 ottobre e dell'”Aperitivo in Rosa” del 26 ottobre.

Con la donazione raccolta dall’amministrazione, in collaborazioni con Castelleventi, attraverso l’associazione Caos si intende sostenere la ricerca nell’ambito genetico oncologico per una personalizzazione sempre più mirata della prevenzione e della cura.