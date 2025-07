Cronaca

GERENZANO – Momenti di apprensione nella mattinata di oggi a Gerenzano per un investimento avvenuto in via Cervinia, nella zona dei centri commerciali al confine con Saronno nei pressi del tratto locale dell’ex statale Varesina. L’allarme è scattato alle 9.35, è rimasto ferito un uomo di 63 anni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno e i soccorritori della Croce rossa di Saronno con un’ambulanza, insieme a un’automedica. L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Castellanza; ha riportato lesioni e contusioni varie ma non è apparso in pericolo.

Le operazioni di soccorso sono state coordinate dalla sala operativa regionale emergenza urgenza Areu. I rilievi dell’accaduto sono stati affidati ai carabinieri.

